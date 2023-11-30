Advertisement
HOME FINANCE

Intip Strategi Efektif Mengelola Modal Usaha untuk Bisnis yang Sukses

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:31 WIB
Intip Strategi Efektif Mengelola Modal Usaha untuk Bisnis yang Sukses
Ilustrasi mengelola modal usaha. (Foto: dok freepik/pressfoto)
JAKARTA - Dalam dunia bisnis, pengelolaan modal merupakan salah satu kunci utama menuju kesuksesan. Modal usaha tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup sumber daya lain seperti waktu, tenaga, dan keahlian. Namun, tidak bisa dipungkiri jika finansial merupakan salah satu modal yang paling dibutuhkan.

Selain dari kantong pribadi, Anda bisa mendapatkan modal usaha dari sumber lain, salah satunya adalah seperti pinjaman online aman dari tunaiku yang tanpa jaminan dan sudah berizin serta diawasi OJK.

Untuk Anda yang sedang ingin merintis usaha dan ingin lebih memahami mengenai modal usaha, berikut ini pembahasan mengenai cara efektif dalam mengelola modal usaha bisnis Anda.

Memahami Modal Usaha

Pengertian modal usaha meliputi semua aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Ini termasuk uang tunai, inventaris, peralatan, dan sumber daya manusia.

Penting untuk memahami bahwa setiap jenis modal memiliki peran yang berbeda dalam bisnis. Uang tunai digunakan untuk operasional sehari-hari, sedangkan aset lain seperti peralatan dan teknologi berperan dalam efisiensi produksi.

Pengalokasian Modal yang Efisien

Pengalokasian modal yang efisien adalah kunci dalam menjaga kesehatan finansial bisnis. Prioritaskan pengeluaran untuk aspek-aspek yang langsung berkontribusi pada pertumbuhan bisnis, seperti pemasaran dan pengembangan produk.

Selain itu, alokasikan dana untuk dana darurat, yang akan sangat berguna dalam situasi tak terduga. Selalu perbarui rencana anggaran secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis.

