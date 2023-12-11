Advertisement
HOME FINANCE

Mentan dan Wamenhan Kunjungi Gunung Mas, Pastikan Food Estate Berjalan Baik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:14 WIB
Mentan dan Wamenhan Kunjungi Gunung Mas, Pastikan Food Estate Berjalan Baik
Mentan Amran dan Wamenhan Muhammad Herindra kunjungi Gunung Mas, Kalteng. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

GUNUNG MAS - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra meninjau kegiatan food estate berupa tanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di lokasi, keduanya bergerak cepat memastikan pangan nasional dalam kondisi aman.

Mentan Amran mengaku optimis lahan jagung seluas 600 hektare di food estate dapat ditangani dengan baik, terutama melalui kolaborasi yang kuat antara Kementan dan Kemenhan.

"Food estate ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita ke depan. Dan ini adalah kontribusi kita dalam memberi pangan masyarakat dunia. Ini mimpi besar kita, mimpi besar Bapak Presiden, juga mimpi besar Kemenhan. Saya optimis karena semua on progress, saya optimis segera bisa ditangani," ujar Mentan Amran dalam kunjungan tersebut, Senin (11/12/2023).

Baginya food estate yang dikerjakan ini sudah sangat bagus karena jagung yang ditanam memiliki kualitas panen yang sangat besar. Hal ini terlihat dari keragaan daun dan batang yang tumbuh sesuai dengan kondisi pertanaman di Kalimantan.

Oleh karena itu, Mentan Amran mengajak masyarakat agar saling bahu membahu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sehingga tidak perlu diributkan secara meluas.

Food estate. (Foto: dok Kementan)

Halaman:
1 2
