HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Aksi Emiten Hari Ini, dari Guyur Dividen hingga RUPS

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:00 WIB
4 Aksi Emiten Hari Ini, dari Guyur Dividen hingga RUPS
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan hari ini. Di antaranya PYFA, TBLA hingga GMTD.

Mengutip informasi saham BEI, Kamis (4/1/2024), emiten ada yang menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. PYFA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Pyridam Farma Tbk di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav, 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

2. TBLA

Informasi Pembayaran Kupon seri TBLA02CN1 ke 3

Halaman:
1 2
