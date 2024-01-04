JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan hari ini. Di antaranya PYFA, TBLA hingga GMTD.
Mengutip informasi saham BEI, Kamis (4/1/2024), emiten ada yang menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. PYFA
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Pyridam Farma Tbk di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav, 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
2. TBLA
Informasi Pembayaran Kupon seri TBLA02CN1 ke 3