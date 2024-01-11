Public Expose 2024, PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) Tawarkan 25 Persen Saham

Jajaran Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk bersama Presdir PT Mirae Sekuritas, dan Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Produsen sepeda dan motor listrik terkemuka di Indonesia, PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode: UNTD), akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada triwulan I 2024.

PT Terang Dunia Internusa Tbk (TDI) menawarkan 1.666.666.700 saham kepada publik. Besaran saham ini mencapai 25 persen dari modal ditempatkan, dan disetor Perseroan setelah IPO saham. Harga penawaran awal berada di kisaran Rp170 - Rp240 per saham.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi dalam acara Public Expose 2024 yang berlangsung di Pacific Place Jakarta, Kamis (11/1/2024) siang.

Perhelatan ini turut dihadiri Presiden Direktur Terang Dunia Internusa Stephen Mulyadi, Direktur PT Terang Dunia Internusa Henry Mulyadi, Presiden Direktur PT Mirae Sekuritas Shim Tae Yong, Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan, dan pengusaha serta investor.

Menurut Andrew, perseroan yang telah beroperasi sejak 1991 ini berpotensi memperoleh dana sebesar Rp283,3 miliar - Rp400 miliar melalui IPO ini. "Seluruh dana IPO akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang terkait dengan produksi E-Motor dan E-moped,” katanya.