Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Public Expose 2024, PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) Tawarkan 25 Persen Saham

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |22:13 WIB
Public Expose 2024, PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) Tawarkan 25 Persen Saham
Jajaran Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk bersama Presdir PT Mirae Sekuritas, dan Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Produsen sepeda dan motor listrik terkemuka di Indonesia, PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode: UNTD), akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada triwulan I 2024.

PT Terang Dunia Internusa Tbk (TDI) menawarkan 1.666.666.700 saham kepada publik. Besaran saham ini mencapai 25 persen dari modal ditempatkan, dan disetor Perseroan setelah IPO saham. Harga penawaran awal berada di kisaran Rp170 - Rp240 per saham.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi dalam acara Public Expose 2024 yang berlangsung di Pacific Place Jakarta, Kamis (11/1/2024) siang.

Perhelatan ini turut dihadiri Presiden Direktur Terang Dunia Internusa Stephen Mulyadi, Direktur PT Terang Dunia Internusa Henry Mulyadi, Presiden Direktur PT Mirae Sekuritas Shim Tae Yong, Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan, dan pengusaha serta investor.

Menurut Andrew, perseroan yang telah beroperasi sejak 1991 ini berpotensi memperoleh dana sebesar Rp283,3 miliar - Rp400 miliar melalui IPO ini. "Seluruh dana IPO akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang terkait dengan produksi E-Motor dan E-moped,” katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178687//pemprov_dki_jakarta_keluar_kepgub_baru_tentang_keringanan_bbnkb-CoYv_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Dapat Diskon Pajak Balik Nama Kendaraan, Cek Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178772//pgn_dan_gagas_dukung_pengembangan_cng-taT0_large.jpeg
Solusi Energi Gas Domestik Berkelanjutan, PGN dan Gagas Dukung Pengembangan CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178691//pgn_berhasil_menyelesaikan_relokasi_jaringan_pipa_gas_bumi_di_karawang_timur-hzKm_large.jpeg
PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Karawang Lebih Cepat, Layanan ke Pelanggan Tetap Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement