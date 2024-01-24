Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Cek Tagihan Listrik Bagi Pelanggan Pascabayar

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |09:07 WIB
Tips Cek Tagihan Listrik Bagi Pelanggan Pascabayar
Cek Tagihan Listrik Bagi Pelanggan Pascabayar. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) membagikan tips bagi pelanggan pascabayar untuk mengecek perkiraan tagihan pemakaian listrik setiap bulan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengungkapkan, melalui fitur Catat Meter secara mandiri yang tersedia di aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat mengetahui perkiraan pemakaian listrik setiap bulannya, sebelum tagihan resmi ke luar.

"Melalui fitur Catat Meter, pelanggan pascabayar bisa mengetahui perkiraan tagihan listrik dan mengontrol sendiri pemakaian listrik bulanan. Untuk pencatatan meter mandiri bisa dilakukan antara tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya," jelas Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resminya, Rabu (24/1/2024).

Pelanggan juga tidak perlu khawatir kesulitan melakukan pencatatan meter mandiri melalui fitur tersebut.

Katanya, langkah-langkah membaca meter mandiri melalui aplikasi PLN Mobile juga sangat mudah, berikut tahapannya:

1. Buka aplikasi PLN Mobile

2. Pilih menu Catat Meter

3. Pilih mulai swacam & foto angka stand meter yang ada di kWh meter

4. Pilih ID Pelanggan

5. Masukan angka stand meter

6. Kirim

Gregorius melanjutkan, setelah pelanggan melakukan langkah di atas, maka estimasi biaya tagihan rekening listrik juga akan muncul. Kemudian, tagihan listrik akan keluar setiap awal bulan berikutnya. Pembayaran listrik pun bisa dilakukan dengan mudah melalui Aplikasi PLN Mobile.

