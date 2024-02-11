11 Tips dari Sabrina BRI agar Terhindar dari Penipuan APK, Simak Yuk!

JAKARTA - Praktik kejahatan di dunia siber tak pernah surut seiring dengan pesatnya inovasi teknologi dan meluasnya digitalisasi. Salah satu modus kejahatan yang masih marak terjadi di masyarakat adalah penipuan dan peretasan dengan menggunakan program Android Package Kit atau APK.

Buat kamu, sobat BRI, kesadaran untuk memahami pola kejahatan ini menjadi hal penting untuk kalian ketahui. Terlebih, para pelaku bisa melakukan kejahatan ini kapan saja, dari mana saja dan lewat berbagai cara mereka berusaha untuk memperdaya korbannya.

Sebagai format file, paket aplikasi Android (APK) berfungsi untuk mengirimkan aplikasi berisi malware ke para pengguna Android melalui berkas yang bisa di-download dan diinstal di perangkat telepon seluler. Di samping itu, APK membantu pengunduhan aplikasi yang belum diakomodasi di toko aplikasi Google Play Store secara gratis.

Paket aplikasi Android ini disalahgunakan oleh penjahat siber dengan modus atau mengubah pola yang sudah lama ada mulai dari bentuk undangan pernikahan dan blangko atau surat tilang elektronik. Terbaru, modusnya adalah pengiriman undangan dengan memanipulasi panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024 mengikuti momentum saat ini.

Sebelumnya, para penjahat modus tautan fiktif ini berhasil melancarkan aksinya dengan mengirimkan tautan konfirmasi pengiriman jasa ekspedisi, upgrade aplikasi perbankan digital atau fintech, hingga pengiriman tagihan internet, lowongan pekerjaan, serta file .APK Aplikasi yang mengatasnamakan operator seluler.

Praktik penipuan dengan modus pengiriman tautan fiktif ini berusaha membuat calon korbannya untuk buru-buru membuka tautan fiktif yang menimbulkan kerugian tersebut.