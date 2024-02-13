7 Aksi Korporasi Hari Ini Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten melakukan aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada tujuh emiten yang menggelar aksi korporasi.

Dilansir BEI, Selasa (13/2/2024), Mandala Multifinance Tbk akan menggelar Pemegang Rapat Umum Saham (RUPS). PT Estee Gold Feet Tbk Pembayaran Dividen Tunai Interim.

Berikut aksi emiten yang disampaikan hari ini:

1. AGRS

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank IBK Indonesia Tbk akan diinformasikan Kemudian.

2. MFIN

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Mandala Multifinance Tbk di kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat.