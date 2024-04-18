JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, PRDA, MFIN, NISP hingga WIKA.
Mengutip informasi saham BEI, Kamis (18/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. PRDA
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Prodia Widyahusada Tbk di Prodia Tower Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat
2. MFIN
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Mandala Multifinance Tbk di Kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat
3. DOID
Pemberitahuan RUPS Rencana Delta Dunia Makmur Tbk di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
4. CASH
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk di Jakarta Barat