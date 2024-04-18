Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

17 Aksi Emiten Hari Ini, Bertebaran Dividen Usai Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:02 WIB
17 Aksi Emiten Hari Ini, Bertebaran Dividen Usai Lebaran
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, PRDA, MFIN, NISP hingga WIKA.

Mengutip informasi saham BEI, Kamis (18/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. PRDA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Prodia Widyahusada Tbk di Prodia Tower Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat

2. MFIN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Mandala Multifinance Tbk di Kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat

3. DOID

Pemberitahuan RUPS Rencana Delta Dunia Makmur Tbk di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190

4. CASH

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk di Jakarta Barat

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179184/saham_top_losers-Pi4F_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan di BEI Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179158/saham_top_gainers-qoZA_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178828/sampoerna_beli_patriot_bond_danantara-2guV_large.jpg
Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement