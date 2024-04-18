17 Aksi Emiten Hari Ini, Bertebaran Dividen Usai Lebaran

, Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:02 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, PRDA, MFIN, NISP hingga WIKA.

Mengutip informasi saham BEI, Kamis (18/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. PRDA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Prodia Widyahusada Tbk di Prodia Tower Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat

2. MFIN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Mandala Multifinance Tbk di Kantor PT Mandala Multifinance Tbk, Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat

3. DOID

Pemberitahuan RUPS Rencana Delta Dunia Makmur Tbk di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190

4. CASH

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk di Jakarta Barat