HOME FINANCE PROPERTY

Rusun ASN Lewat Skema KPBU Belum Laku Digarap Investor, Ini Sebabnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:21 WIB
Rusun ASN Lewat Skema KPBU Belum Laku Digarap Investor, Ini Sebabnya
Rumah ASN di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mencari investor untuk membangun rusun ASN di IKN lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

Meski demikian, saat ini belum ada investor yang tertarik menggarap proyek tersebut bersama Pemerintah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku hal itu lantaran biaya investasi yang perlu disiapkan investor memang cenderung lebih mahal di IKN ketimbang proyek-proyek lainnya. Tingginya nilai investasi tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk skema pengembalian atau keuntungan investasinya.

"Kalau saya, KPBU rusun ASN itu menurut saya itu kan mahal, bisa cost of moneynya 2-3 kali lipat," ujar Menteri Basuki usai membuka acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki memberi perbandingan antara proyek Rusun KPBU di IKN dengan proyek Jembatan Callender Hamilton. Pembangunan 37 jembatan yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR membutuhkan investasi sekitar Rp700 miliar lewat skema KPBU. Akan tetapi investor mendapatkan pengembalian selama 15 tahun, dan imbal hasil investasi keseluruhan bisa tembus Rp1,5 triliun

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
