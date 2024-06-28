Royco Gelar Mabar Berkah di Surabaya

SURABAYA – Royco menggelar Masak Besar Berkah (MABAR Berkah) di area Balai Kota Surabaya. Acara didukung Pemerintah Kota Surabaya dan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya dengan menggandeng 750 ibu relawan yang berasal dari PKK Kecamatan Kota Surabaya dan masyarakat umum.

Dalam suasana penuh kebersamaan, mereka bergotong-royong mengolah salah satu hidangan daging khas Idul Adha dalam jumlah yang masif, yaitu 1.500 porsi Bakso Sapi Kuah yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Senior Brand Manager Royco Ilham Chairat menerangkan, Royco secara berkelanjutan berupaya memberikan kebaikan melalui berbagai inovasi dan program, termasuk di momen-momen istimewa seperti Hari Raya Idul Adha yang beberapa waktu lalu dirayakan.

“Berangkat dari keberkahan Idul Adha sebagai momen untuk berbagi kebaikan, Royco mempersembahkan rangkaian kegiatan secara berkesinambungan, yang hari ini mencapai puncaknya dengan acara ’MABAR Berkah’ yang melibatkan 650 ibu PKK dari 31 Kecamatan Kota Surabaya dan 100 ibu relawan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Royco mendonasikan sapi kurban ke sejumlah masjid di berbagai kota, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Bandung, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, masjid kebanggaan masyarakat Surabaya, Masjid Al Akbar, dan beberapa masjid di kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Royco juga membagikan 20.000 paket produk pelengkap hidangan kurban beserta kartu resep untuk menginspirasi ibu memasak olahan daging kurban.

“Selain itu, Royco turut berbagi paket makan siang bernutrisi kepada 850 relawan di masing-masing lokasi pemotongan kurban,” terang Ilham.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi berpesan, acara ‘MABAR Berkah’ ini diadakan masih dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 sekaligus memperingati Idul Adha 1415 H. Pemkot Surabaya dan tim Penggerak PKK Kota Surabaya mendukung penuh acara yang istimewa ini sehingga kita bersama bisa berbagi kepada warga kota Surabaya di hari yang penuh rahmat ini.

“Acara semasif ini tentunya tidak bisa terlaksana tanpa kepedulian dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Terima kasih kepada Royco dan pendukung lainnya, semoga acara ‘MABAR Berkah’ ini bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya warga kota Surabaya,” ujarnya.