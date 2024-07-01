IHSG Awal Pekan Berakhir di Level 7.139

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 76,04 poin atau 1,08% dan menyentuh level tertinggi hari ini di 7.139,62.

Pada penutupan perdagangan, Senin (1/7/2024), terdapat 321 saham menguat, 233 saham melemah dan 241 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,8 triliun dari 14,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,01% ke 896,656, indeks JII naik 1,76% ke 508,238, indeks IDX30 menguat 0,78% ke 446,433 dan indeks MNC36 menguat 0,56% ke 336,034.

Untuk indeks yang menguat ada sektor energi 2,26%, barang baku 2,93%, industri 1,53%, non siklikal 0,05%, teknologi 0,29%, transportasi 3,24%. Sedangkan yang melemah ada sektor siklikal 0,29%, kesehatan 0,14%, keuangan 0,22%, properti 0,19%, infrastruktur 0,09%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) naik 100% ke Rp2, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 100% ke Rp2 dan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 23,26% ke Rp106.