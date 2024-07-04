Advertisement
HOME FINANCE

Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi, IFBC Bandung Berikan Referensi Bisnis Terkini

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:59 WIB
Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi, IFBC Bandung Berikan Referensi Bisnis Terkini
Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) kembali hadir di Graha Manggala Siliwangi, Bandung pada 5 - 7 Juli 2024. (Foto: Dok IFBC)
A
A
A

JAKARTA-Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) kembali hadir di Graha Manggala Siliwangi, Bandung pada 5 - 7 Juli 2024. Penyelenggaraan pameran ke-167 ini menghadirkan 82 merek peluang usaha. Kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah ini, merupakan program kolaborasi Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo.

Mengangkat tema “Empowering Growth” rangkaian pameran IFBC 2024 Bandung telah dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, melalui kegiatan Studium General “Empowering Growth: Young Entrepreneurs for a Better Future” yang bertepatan di Universitas Katolik Parahyangan, pada Jumat (28/6/2024) lalu.

Kegiatan Pameran juga akan dibuka oleh sejumlah tokoh penting nasional lain diantaranya ialah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bapak Bey Triadi Machmudin, Tokoh Penggiat Wirausaha Jawa Barat Ibu Dr. Atalia Praratya, dan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Bapak Drs. Anang Sukandar, CFE. 

Pameran national roadshow ini secara berkelanjutan menghadirkan ragam bisnis terkini, yang memberikan solusi, edukasi, dan konsultasi bisnis. Kegiatan ini menjadikan pameran IFBC one stop solution untuk berburu peluang usaha serta mengembangkan diri dalam berwirausaha.

Menggandeng ragam bisnis, pameran IFBC Bandung dimeriahkan oleh berbagai sektor industri seperti waralaba, business opportunity, kemitraan, keagenan, investasi, distributor, dan masih banyak lagi. 

Guna melestarikan pertumbuhan kewirausahaan lokal pameran IFBC Bandung juga merangkul komunitas dan UMKM daerah diantaranya ialah Rumah BUMN Bandung, Sahabat UMKM, dan Forbis Gontor sebagai langkah memberdayakan peluang usaha, UKM, dan UMKM setempat. 

Pengembangan kewirausahaan melalui pameran IFBC 2024 sendiri akan melanjutkan rangkaian kegiatan national roadshow yang bertepatan di 2 kota besar lainnya yaitu Surabaya dan Tangerang.

Eksplorasi Ragam Referensi Bisnis di Pameran IFBC Bandung 

