HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Kasus Mafia Pajak di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |07:14 WIB
Daftar 10 Kasus Mafia Pajak di Indonesia
Ilustrasi daftar 10 kasus mafia pajak ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 kasus mafia pajak di Indonesia yang menarik untuk diulas. Tentunya mafia pajak sangat merugikan keuangan negara.

Terlebih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kekesalannya terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Apalagi pejabat tersebut adalah bagian dari Kementerian Keuangan.

Berikut daftar 10 kasus mafia pajak di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan sempat menjadi perbincangan hangat di tahun 2011.

Mantan pegawai pajak ini terbukti bersalah atas penyalahgunaan wewenang, memanipulasi pajak, memberikan keterangan palsu, menyuap penyidik, hakim, serta jaksa yang menangani kasusnya. Beberapa kasus yang menjeratnya, antara lain:

Menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) sehingga merugikan negara Rp570,92 juta.

Terbukti turut serta memberikan uang kepada polisi senilai total USD10.000 dolar.

Lalu memberikan uang kepada hakim sebesar USD40.000 saat berperkara di PN Tangerang. Memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai Rp28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.

2. Kasus mafia Tommy Hindratno

Salah seorang pegawai pajak, Tommy Hindratno, merupakan terdakwa kasus suap pengembalian pajak lebih bayar (restitusi) PT Bhakti Investama Tbk. Melansir berbagai sumber, ia terbukti menerima suap sebesar Rp280 juta dari Komisaris Independen PT BI Tbk Antonius Z. Tonbeng, melalui terpidana kasus sama dan mantan pegawai pembukuan PT Agis Elektronik, James Gunaryo Budiraharjo.

Uang itu merupakan imbalan karena Tommy telah membantu konsultasi pengembalian pajak lebih bayar PT Bhakti Investama Tbk sebesar Rp3,4 miliar. Semula Jaksa Penuntut Umum menuntut Tommy dengan pidana penjara 5 tahun, ditambah denda sebesar Rp100 juta. Namun, beberapa pertimbangan meringankan hukuman penjaranya menjadi hanya selama 3,5 tahun.

Halaman:
1 2 3
