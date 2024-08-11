Advertisement
HOME FINANCE

PLN Bantu Petani Tambak Udang di Sulsel Hemat Biaya Operasional dengan Listrik Hijau

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |11:21 WIB
PLN Bantu Petani Tambak Udang di Sulsel Hemat Biaya Operasional dengan Listrik Hijau
Penyerahan Renewable Energy Certificate Petugas PLN (kanan) dan kepada pemilik tambak udang vaname di Kabupaten Takalar, Sardi (kiri). (Foto: dok PLN)
A
A
A

TAKALAR - Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero) sukses membantu usaha tambak udang vaname di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam menghemat biaya operasional Rp15,8 juta per bulan. Tidak hanya itu, layanan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN juga membuka peluang usaha tersebut untuk menembus pasar ekspor.    

Sardi, salah seorang pemilik tambak udang seluas dua hektare mengatakan, program EA PLN mampu menekan biaya operasional tambaknya hingga Rp15,8 juta per bulan dengan penyediaan listrik hijau sebesar 33 kiloVolt Ampere (kVA).

“Program EA PLN mampu mendorong peningkatan budidaya udang dan mendorong efisiensi biaya operasional tambak udang hingga 29 persen tiap bulan,” ujarnya.

Sebelum menggunakan listrik hijau PLN, Sardi mengaku sempat mengalami gagal panen sebanyak dua kali akibat suplai tegangan listrik yang kurang stabil saat menggunakan genset. Hal ini mengakibatkan kincir di tambak tidak beroperasi secara maksimal dan memengaruhi kualitas pertumbuhan udang.

"Selain menghemat biaya operasional, hadirnya listrik dapat mengoptimalkan semua peralatan listrik yang ada seperti kincir dan penerangan yang dinyalakan malam hari untuk menjaga kualitas udang," ujar Sardi.

Telusuri berita finance lainnya
