HOME FINANCE

Indonesia Raih Emas di Olimpiade, BRImo Tawarkan Investasi Emas untuk Semua

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |16:35 WIB
Indonesia Raih Emas di Olimpiade, BRImo Tawarkan Investasi Emas untuk Semua
Investasi emas di BRImo. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi gemilang diraih oleh Indonesia di Olympic Games Paris 2024 ini, dengan tim atlet yang sukses membawa pulang medali emas. Hingga saat ini, sudah ada Veddriq Leonardo dari cabor panjat tebing dan Rizki Juniansyah di cabor angkat besi kelas 73 kg yang berhasil memboyong medali emas. Ada juga Gregoria Mariska Tunjung yang raih perunggu di cabor badminton tunggal putri.

Keberhasilan ini bukan hanya menjadi sumber kebanggaan nasional, tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Bahkan pembicaraan soal emas yang diraih oleh para atlet merambat hingga soal investasi emas yang penting bagi setiap orang. 

Nah, jika kamu yang tertarik untuk berinvestasi dalam emas demi masa depan, kini BRImo, aplikasi mobile banking dari BRI, menyediakan fitur tabungan emas yang sangat praktis untuk digunakan. Fitur ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dalam logam mulia, salah satu bentuk investasi yang sangat diminati.

BRImo menyediakan kemudahan dan transparansi dalam berinvestasi emas, dengan antarmuka yang ramah pengguna. Dengan memanfaatkan momen prestasi olahraga nasional ini, masyarakat bisa mulai berinvestasi emas, sebuah langkah cerdas untuk masa depan.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan, BRI bangga atas pencapaian tim Indonesia dan berharap momen ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat. 

“Fitur investasi emas di BRImo dirancang untuk memberikan akses mudah bagi siapa saja yang ingin memulai investasi,” ujarnya.

Menabung emas di BRImo tidak hanya mudah, tetapi juga memberikan berbagai manfaat lain karena punya keunggulan tersendiri, yaitu: 

