Dirut PLN Bagikan Kunci Sukses Perseroan Jalankan Transformasi Bisnis

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir Perseroan melakukan teransformasi besar dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman dan transisi energi. (Foto: dok PLN)

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir perseroan melakukan transformasi besar-besaran dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman dan transisi energi.

Hal ini disampaikannya ketika diundang Lintasarta untuk berbagi pengalaman memimpin transformasi PLN dalam Leaders Forum bertajuk 'Leverage Company to Drive Business Transformation' pada Rabu (7/8).

Darmawan pun membagikan langkah-langkah transformasi PLN yang fokus pada efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan sehingga berhasil terus mencatatkan kinerja terbaik Perseroan.

PLN berhasil melakukan renegosiasi terkait rencana operasi pembangkit listrik dengan swasta atau Independent Power Producer (IPP). Langkah ini membuat PLN berhasil melakukan penghematan mencapai Rp47,05 triliun hingga 2023.

"Kami melakukan renegosiasi dan kuantifikasi perjanjiannya seperti apa lalu kita rembukan. Kita berhasil mengurangi Take or Pay (TOP) Rp47,05 triliun," kata Darmawan.

PLN juga melakukan tranformasi pada sisi layanan pelanggan yang sebelumnya terfragmentasi, berbelit dan dilakukan secara manual.