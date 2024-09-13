Advertisement
HOME FINANCE

IEE Series 2024 Engineering Week Sambut Pelaku Sektor Utama Industri Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:24 WIB
IEE Series 2024 Engineering Week Sambut Pelaku Sektor Utama Industri Indonesia
Suasana Hari Pertama IEE Series 2024 - Engineering Week. (Foto: dok Pamerindo Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2024 kembali dibuka melalui gelaran Engineering Week yang akan dilaksanakan pada 11-14 September 2024.

Sebagai pertemuan industri terbesar di Asia Tenggara, IEE Series 2024 - Engineering Week diadakan di lahan seluas lebih dari 85,000 m2 area indoor dan outdoor Jakarta International Expo Kemayoran.

Gelaran ini mencakup tujuh sektor utama industri di Indonesia, yaitu pertambangan, minyak dan gas, konstruksi dan pengecoran beton, pengecoran logam dan industri metalurgi, serta sektor manajemen kebencanaan dan perlindungan sipil. Ketujuh sektor tersebut akan terangkum pada pameran:

  • Mining Indonesia yang ke-22
  • Oil & Gas Indonesia yang ke-15
  • Construction Indonesia yang ke-24, beserta Concrete Show Southeast Asia - Indonesia (CI-CSEA)
  • Special co-located show: GIFA Indonesia dan METEC Indonesia
  • Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) yang ke-3

Country Manager Pamerindo Indonesia Lia Indriasari selaku penyelenggara rangkaian IEE Series 2024 mengatakan, "Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam agenda keberlanjutan ini yang kami bawa dalam tema ini Advancing Industrial Sustainability."

"Harapan yang besar turut dilontarkan agar kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi perekonomian bangsa Indonesia sekaligus sebagai landasan dalam membangun masa depan perwujudan resiliensi dan industri yang berkelanjutan melalui kerja sama dan inovasi dari seluruh pihak,” ujarnya.

Engineering Week sendiri melibatkan perwakilan pelaku industri dari 40 negara lebih, diikuti oleh lebih dari 2.100 peserta nasional dan internasional dari sektor engineering.

Pada empat hari pelaksanaannya, terdapat tiga panggung hybrid, 15 sesi seminar dan 4 sesi yang diselenggarakan langsung oleh kementerian, serta menyatukan 62 pemangku kebijakan, praktisi, akademisi, pelaku industri, dan juga 9 asosiasi industri terkait.

Pamerindo Indonesia berkolaborasi dengan berbagai institusi pemerintahan dan asosiasi di industri terkait untuk menghadirkan topik dan isu-isu terkini seputar industri.

