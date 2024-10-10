Apakah Kartu E-Toll Bisa Kadaluarsa? Ini Penjelasannya

JAKARTA- Apakah kartu E-Toll bisa kadaluarsa? Ini penjelasannya menarik diulas. Sebab, bagi pengguna baru banyak yang tidak tahu masa berlaku Kartu tol elektronik. Salah satunya kadaluarsa seperti kartu elektronik bank lainnya.

Lantas apakah kartu E-Toll bisa kadaluarsa? Ini penjelasannya yang perlu diperhatikan. Perlu diketahui, kartu e-toll pada dasarnya bisa saja expired atau kadaluarsa. Saldo e-Toll Anda tidak akan hilang meskipun masa berlaku kartu e-toll Anda sudah habis.

Masa berlaku masa berlaku kartu tol elektronik memperhitungkan waktu berkendara dan waktu istirahat pengguna jalan tol yaitu 1,5 hinga 2 kali waktu berkendara normal.

Sedangkan, khusus untuk tol dengan sistem transaksi tertutup terintegrasi, batas waktu maksimal menyesuaikan dengan kecepatan rata-rata kendaraan dengan jarak atau panjang tol.