Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Kartu E-Toll Bisa Kadaluarsa? Ini Penjelasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |08:14 WIB
Apakah Kartu E-Toll Bisa Kadaluarsa? Ini Penjelasannya
Ilustrasi apakah kartu e-toll bisa kaduluarsa? Ini penjelasannya ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Apakah kartu E-Toll bisa kadaluarsa? Ini penjelasannya menarik diulas. Sebab, bagi pengguna baru banyak yang tidak tahu masa berlaku Kartu tol elektronik. Salah satunya kadaluarsa seperti kartu elektronik bank lainnya.

Lantas apakah kartu E-Toll bisa kadaluarsa? Ini penjelasannya yang perlu diperhatikan. Perlu diketahui, kartu e-toll pada dasarnya bisa saja expired atau kadaluarsa. Saldo e-Toll Anda tidak akan hilang meskipun masa berlaku kartu e-toll Anda sudah habis.

Masa berlaku masa berlaku kartu tol elektronik memperhitungkan waktu berkendara dan waktu istirahat pengguna jalan tol yaitu 1,5 hinga 2 kali waktu berkendara normal.

Sedangkan, khusus untuk tol dengan sistem transaksi tertutup terintegrasi, batas waktu maksimal menyesuaikan dengan kecepatan rata-rata kendaraan dengan jarak atau panjang tol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement