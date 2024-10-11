Jaga Penyaluran Gas Bumi Aman dan Selamat, PGN Raih Penghargaan Subroto Award 2024

JAKARTA – PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus menjaga pengelolaan serta penyaluran gas bumi bagi negeri. Komitmen ini menjadi prioritas utama bagi PGN untuk meningkatkan produksi gas bumi secara masif demi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri secara aman dan selamat.

Selain itu, ini merupakan upaya PGN dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Peran PGN dalam penyaluran gas bumi hingga saat ini oleh seluruh wilayah operasi mencapai 841 BBTUD pada periode Juni 2024. Aspek keamanan dan keselamatan juga senantiasa diimplementasikan PGN pada setiap kegiatan dengan lebih dari 500 juta Jam Kerja Aman (JKA).

Atas kinerja positif dalam menjaga pemenuhan gas bumi dengan aman dan selamat, PGN melalui SOR II mendapatkan apresiasi Subroto Award yang merupakan penghargaan tertinggi pada sektor energi dan sumber daya mineral dari Kementerian ESDM dalam kelompok Keselamatan, Keteknikan dan Perlindungan Lingkungan pada Kamis (10/10/2024).

Penyerahan penghargaan Subroto Award 2024 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prahatini hadir mewakili PGN untuk menerima penghargaan tersebut.