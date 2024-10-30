Hadirkan Layanan Terbaik untuk Konsumen, JCB dan Scuto Raih Superbrands Awards 2024

Presiden Direktur JCB Takumi Takahashi menerima penghargaan Superbrands Awards 2024 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (27/9/2024). (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).

JAKARTA - JCB dan Scuto berhasil meraih penghargaan bergengsi Superbrands Awards 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Presiden Direktur JCB Takumi Takahashi dan juga Director of Sales Scuto Adi Pamungkas pada malam puncak Superbrands Award 2024 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Kedua merek ini dinilai berhasil meningkatkan branding melalui berbagai produk dan layanan berkualitas. Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil survei Nielsen di enam kota meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria yang dipegang teguh, yakni dominance, longevity, goodwill, customer loyalty dan overall market acceptance. Hal ini disampaikan oleh CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari.

“Merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak mencantumkan Superbrands Seals dalam kemasan dan materi komunikasi pemasaran. Manfaat lainnya adalah profil merek akan tercantum dalam buku Superbrands Indonesia dan terdaftar di website resmi Superbrands Internasional,” ucapnya.

Penghargaan ini menjadi yang pertama bagi JCB. Maka menurut Takumi Takahashi, penghargaan Superbrands Awards 2024 merupakan sebuah pengakuan yang sangat berharga atas apa yang sudah dilakukan JCB.

“Apalagi kami mendapat penghargaan pada kategori Financial Service. Kami sangat bangga dan bahagia mendapatkan ini dan menjadi bagian dari Superbrands,” katanya.

Sementara itu, Scuto telah berhasil mempertahankan trofi Superbrands Award selama lima tahun berturut-turut. CEO dan Founder Scuto Sugiarto Ongko pun berterima kasih kepada seluruh konsumen Indonesia, yang telah mempercayakan Scuto, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

“Ini penghargaan yang luar biasa. Ini pencapaian kelima kami dari 2020-2024. Terima kasih kepada seluruh konsumen sudah percaya kepada Scuto. Superbrands Award keren. Di mana ini jadi indikator untuk konsumen ketika sudah dapat Superbrand, berarti produk itu bisa dipercaya,” tuturnya.