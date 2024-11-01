Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

600Loker.com Berikan Peluang Pekerjaan untuk Berbagai Kalangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |16:39 WIB
600Loker.com Berikan Peluang Pekerjaan untuk Berbagai Kalangan
600Loker.com berikan peluang pekerjaan untuk berbagai kalangan. (Foto: dok 600loker.com)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital saat ini mencari pekerjaan atau penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel. Salah satu platform yang menawarkan berbagai peluang pekerjaan untuk berbagai kalangan adalah 600Loker.com.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan tetap dengan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan proses perekrutan tradisional.

Apa itu 600Loker.com?

600Loker.com adalah sebuah platform solusi atau alternatif untuk kamu yang mencari penghasilan tambahan hingga penghasilan tetap dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dari mendaftar kerja pada umumnya.

Platform ini sudah terjamin keamanannya melalui badan hukum PT Setiap Hari Dipakai, yang saat ini sudah memiliki ratusan pengguna yang sudah terbukti mendapat penghasilan dari 600 Loker.

Dalam 600Loker.com tersedia beberapa jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, ataupun pekerja yang memang sedang mencari penghasilan tambahan. Seluruh pekerjaan yang ditawarkan juga tidak memberikan kriteria batasan usia atau pun pendidikan. 

Jenis-jenis Pekerjaan di 600Loker.com

Sebagian besar dari lowongan pekerjaan yang ada di program ini adalah menjalani bisnis menjual sebuah produk seperti menjadi reseller atau dropshipper. Jadi, pekerjaan ini bisa kamu kerjakan di jam kerja yang sangat fleksibel.

Kamu bisa memilih bisnis yang sesuai dengan minat dan atau niche. Berikut beberapa jenis pekerjaan di 600Loker.com:

1. Reseller baju atau fashion

Menjadi reseller baju atau fashion adalah salah satu cara untuk memulai bisnis tanpa harus memproduksi barang sendiri. Tersedia berbagai pilihan produk dari berbagai macam brand, mulai dari brand lokal UMKM yang memiliki keunikan tersendiri hingga brand yang sudah terkenal dan dipercaya kualitasnya.

Dengan variasi yang beragam ini, reseller bisa memilih produk sesuai dengan target pasar mereka, apakah ingin fokus pada pakaian sehari-hari, busana muslim, atau fashion remaja yang sedang tren.

Reseller di bidang fashion juga memberikan kemudahan karena berbagai brand sudah memiliki panduan promosi dan visual produk yang menarik.

2. Menjual produk digital

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement