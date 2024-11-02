Advertisement
HOME FINANCE

Tim Elang Relawan BRI Perkuat Kapasitas dan Ketangguhan dalam Hadapi Bencana

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |20:06 WIB
Tim Elang Relawan BRI Perkuat Kapasitas dan Ketangguhan dalam Hadapi Bencana
Tim Elang Relawan BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

SUKABUMI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI semakin memperkuat kesiapan menghadapi bencana alam di Indonesia sejalan dengan peningkatan jumlah bencana alam yang terjadi sepanjang 2024.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Januari hingga September 2024 Indonesia telah mengalami tak kurang dari 1.300 kejadian bencana.

Situasi ini mendorong BRI untuk mengintensifkan upaya mitigasi dan respons cepat terhadap dampak bencana, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mendorong kapasitas dan kapabilitas dalam kedaruratan bencana, BRI menyelenggarakan kegiatan “Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Tahun 2024” pada 25-27 Oktober 2024 di Sukabumi, Jawa Barat.

Tim Elang Relawan BRI sendiri merupakan Satuan Tugas Bencana yang beranggotakan pekerja BRI yang masih aktif dan tersebar di seluruh unit kerja BRI. Tujuan dibentuk Tim Elang adalah untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
