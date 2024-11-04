Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ingin Menjual Mobil? Ketahui Perbedaan Antara Pemblokiran dan Lapor Jual Kendaraan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:19 WIB
Ingin Menjual Mobil? Ketahui Perbedaan Antara Pemblokiran dan Lapor Jual Kendaraan
Ilustrasi menjual mobil. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketika ingin menjual sebuah kendaraan, masih banyak wajib pajak yang belum memahami apa itu perbedaan antara pemblokiran dan pelaporan jual kendaraan bermotor. 

Yang pasti, pemblokiran maupun pelaporan, keduanya masih berhubungan dengan kepemilikan kendaraan, namun memiliki prosedur yang berbeda. Agar tak salah langkah dan terhindar dari  pajak progresif saat menambah kendaraan di kemudian hari.

Berikut hal penting yang  untuk dipahami terlebih dahulu mengenai perbedaannya:  

Apa itu Pemblokiran Kendaraan Bermotor?

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, pemblokiran kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, untuk memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/320/3033638/ternyata-ini-penyebab-penjualan-mobil-di-ri-turun-uBo262HDS7.jpg
Ternyata Ini Penyebab Penjualan Mobil di RI Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/320/3023421/penjualan-mobil-merosot-pada-awal-2024-ini-penyebabnya-R3nGiqOTgO.jpg
Penjualan Mobil Merosot pada Awal 2024, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/320/2946705/jika-mobil-sudah-ditarik-leasing-apakah-masih-harus-bayar-utang-berikut-penjelasannya-Gs14tbuJTm.jpg
Jika Mobil Sudah Ditarik Leasing Apakah Masih Harus Bayar Utang? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/320/2577599/gaikindo-catat-penjualan-mobil-meroket-41-di-kuartal-i-2022-9JHW2sSI4k.jpg
Gaikindo Catat Penjualan Mobil Meroket 41% di Kuartal I-2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/05/320/2527975/ada-diskon-pajak-masyarakat-ri-borong-mobil-ini-buktinya-UR5ZpVEATl.jpg
Ada Diskon Pajak, Masyarakat RI Borong Mobil! Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/29/320/2524486/mobil-rakyat-rp240-juta-bukan-barang-mewah-bakal-bebas-pajak-GXC8Y2fpMz.jpg
Mobil Rakyat Rp240 Juta Bukan Barang Mewah, Bakal Bebas Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement