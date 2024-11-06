Advertisement
HOME FINANCE

PT Bimasena Artha Internasional Sukses Gelar Treasury Golf Tournament 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:59 WIB
PT Bimasena Artha Internasional Sukses Gelar Treasury Golf Tournament 2024
PT Bimasena Artha Internasional sukses gelar Treasury Golf Tournament 2024 di Sentul Highlands Golf Club (Foto: dok Treasury Golf Tournament )
A
A
A

Jakarta, Okezone – PT Bimasena Artha Internasional, perusahaan pialang terkemuka, menyelenggarakan Treasury Golf Tournament (TGT) 2024 di Sentul Highlands Golf Club. Acara yang berlangsung meriah ini bertujuan memperkenalkan identitas baru Bimasena sekaligus menjadi wadah mempertemukan para profesional keuangan, termasuk trader dan broker dari berbagai bank.


Turnamen ini dihadiri oleh 135 peserta dari kalangan perbankan, menjadikannya ajang pertama yang digelar oleh perusahaan pialang untuk komunitas keuangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi acara tahunan, di mana perwakilan berbagai bank dapat mempererat relasi sambil menikmati olahraga golf.

Dalam sambutannya, Bapak Bryan Christ Lumakso, Direktur PT Bimasena Artha Internasional, menekankan pentingnya acara ini sebagai langkah awal Bimasena untuk kembali meraih peran besar di industri pialang pasar uang. 

“Treasury Golf Tournament ini menandai komitmen baru Bimasena untuk terus berkembang, seiring dengan manajemen dan identitas baru yang kami perkenalkan kepada publik hari ini. Turnamen ini juga menjadi simbol re-emerging Bimasena di industri pialang keuangan, sekaligus mempererat hubungan antara dealer treasury perbankan,” ujarnya.

 

