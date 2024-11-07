Advertisement
HOME FINANCE

Pengendali Saham KB Bank Sponsori Operasi Jantung Gratis 10 Anak Indonesia di Korea Selatan

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:31 WIB
Pengendali Saham KB Bank Sponsori Operasi Jantung Gratis 10 Anak Indonesia di Korea Selatan
KB Bank sponsori operasi jantung gratis 10 anak Indonesia di Korea Selatan. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

SEOUL - KB Kookmin Bank, selaku pemegang saham pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada sektor kesehatan.

Melalui inisiatif yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), KB Kookmin Bank menghadirkan program bantuan operasi jantung dan perawatan kesehatan bagi anak-anak Indonesia yang menderita kelainan jantung.

Pada 3 November 2024, ke-10 anak Indonesia berhasil menjalani operasi jantung tanpa biaya di Samsung Seoul Hospital, Korea Selatan. Program kemanusiaan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama antara KB Kookmin Bank dan Samsung Medical Center yang telah terjalin sebelumnya. 

Tidak hanya itu, untuk memberikan dukungan pemulihan pasca-operasi, anak-anak tersebut juga mendapatkan perawatan secara gratis di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung yang difasilitasi oleh KB Bank.

"Anak yang sehat dan cerdas adalah aset bangsa," ujar Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee. Ia menegaskan komitmen KB Bank untuk terus mendukung program-program berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan penuh dari KB Kookmin Bank

1 2
