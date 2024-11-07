Advertisement
HOME FINANCE

PT Karaga Indonusa Pratama Hadirkan Program Pelatihan Anti-Korupsi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:31 WIB
PT Karaga Indonusa Pratama Hadirkan Program Pelatihan Anti-Korupsi
PT Karaga Indonusa Pratama (KIP) ciptakan program pelatihan dan edukasi anti-korupsi untuk meningkatkan etika dan integritas di lingkungan kerja. (Foto: Dok Istimewa)
Okezone-Dalam rangka meningkatkan etika dan integritas di lingkungan kerja, PT Karaga Indonusa Pratama (KIP) hadirkan program pelatihan dan edukasi anti-korupsi. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi dan infrastruktur, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi yang ketat dan menciptakan budaya bisnis yang transparan serta bertanggung jawab.

Program ini dibuat untuk dijalankan oleh seluruh karyawan, mulai dari level manajemen hingga staf operasional. Dalam sesi pelatihan, para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya etika dalam bisnis serta peran mereka dalam mencegah tindakan korupsi di sektor perusahaan konstruksi dan infrastruktur.

"Kami yakin pendidikan dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun integritas bagi perusahaan. Dengan pelatihan ini, kami berharap setiap karyawan dapat memahami betapa pentingnya menjaga etika dan membangun transparansi dalam setiap aspek pekerjaan," ujar juru bicara perusahaan di PT Karaga Indonusa Pratama.

Materi pelatihan dalam program pelatihan anti-korupsi ini mencakup berbagai topik, seperti definisi korupsi, dampak negatifnya terhadap perusahaan dan masyarakat, serta cara-cara untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik korupsi dalam perusahaan.

Mempersiapkan Karyawan Menghadapi Tantangan Korupsi 

Selain itu, karyawan juga diberikan simulasi situasi di mana mereka harus mengambil keputusan etis yang berkaitan dengan tindakan anti-korupsi. Hal ini diharapkan mampu melatih karyawan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

Salah satu poin penting dalam program pelatihan ini adalah pembahasan tentang sanksi yang akan diterapkan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. PT Karaga Indonusa Pratama menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan anti-korupsi akan ditindak tegas, mulai dari pemberhentian tidak hormat hingga pelaporan kepada pihak berwenang. 

"Kami ingin semua karyawan memahami bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi serius bagi pelanggar," tambah juru bicara perusahaan.

Program pelatihan ini juga dilengkapi dengan akses komunikasi yang memadai bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran. PT KIP berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan laporan yang masuk dan menanggapi setiap laporan dengan serius. 

 

