Treasury Banking Summit, Bukti Nyata BRI Dukung Pertumbuhan Perbankan Nasional

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Treasury Banking Summit sebagai bagian dari inisiatif strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra perbankan serta meningkatkan peran BRI menjadi Dealer Utama dalam mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

Acara tersebut berlangsung pada 1-2 November 2024 di Yogyakarta dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Pembangunan Daerah, serta Bank KBMI 1 dan 2.

Selain itu hadir juga BRI Group dan Market Operator yang menghadiri acara ini untuk membahas strategi dan kolaborasi yang akan semakin memperkokoh posisi BRI dalam pasar keuangan.

Direktur Institution & Wholesale Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa BRI Group berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang solid dengan berbagai institusi perbankan dan memperkuat ekosistem keuangan yang lebih modern dan efisien.

"BRI Group akan terus menjalin kolaborasi dengan mitra perbankan dan mengembangkan ekosistem keuangan yang lebih modern dan efisien," ujarnya.