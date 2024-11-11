Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Treasury Banking Summit, Bukti Nyata BRI Dukung Pertumbuhan Perbankan Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |19:07 WIB
Treasury Banking Summit, Bukti Nyata BRI Dukung Pertumbuhan Perbankan Nasional
BRI gelar Treasury Banking Summit. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Treasury Banking Summit sebagai bagian dari inisiatif strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra perbankan serta meningkatkan peran BRI menjadi Dealer Utama dalam mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

Acara tersebut berlangsung pada 1-2 November 2024 di Yogyakarta dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Pembangunan Daerah, serta Bank KBMI 1 dan 2.

Selain itu hadir juga BRI Group dan Market Operator yang menghadiri acara ini untuk membahas strategi dan kolaborasi yang akan semakin memperkokoh posisi BRI dalam pasar keuangan.

Direktur Institution & Wholesale Business BRI Agus Noorsanto menegaskan bahwa BRI Group berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang solid dengan berbagai institusi perbankan dan memperkuat ekosistem keuangan yang lebih modern dan efisien.

"BRI Group akan terus menjalin kolaborasi dengan mitra perbankan dan mengembangkan ekosistem keuangan yang lebih modern dan efisien," ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement