HOME FINANCE

Di InspiraFest Day to Grow, AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Stafsus Kemenko IPK

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |15:04 WIB
Di InspiraFest Day to Grow, AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Stafsus Kemenko IPK
Penunjukkan Merry Riana oleh AHY sebagai Stafsus Kemenko IPK saat acara InspiraFest Day to Grow. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Acara InspiraFest Day to Grow sukses diselenggarakan dengan menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai latar belakang. Acara ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada kesempatan yang sama, di depan ribuan peserta, AHY juga mengumumkan penunjukkan Merry Riana sebagai Staf Khusus di Kemenko IPK.

“Saya ingin kita semua menjadi super team, salah satunya saya minta Merry Riana untuk bergabung dengan tim saya di Kemenko IPK karena atas pengalaman dan inspirasinya akan membangun kita semua. selamat sekali lagi kepada Miss Merry Riana," ucap AHY.

Merry Riana pun menyambut dengan baik ajakan dari AHY untuk bersama-sama bekerja dan berkarya untuk Indonesia. Hubungan antara AHY dan Merry sendiri sudah terjalin cukup lama hingga belasan tahun sejak Merry Riana masih di Singapura.

Fakta menariknya, keduanya merupakan lulusan dari Nanyang Technological University (NTU) dan sama-sama memperoleh penghargaan bergengsi Nanyang Outstanding Young Alumni Award dari NTU di Singapura. 

Halaman:
1 2 3
