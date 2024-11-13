Taspen Salurkan Pembayaran kepada 3,1 Juta Peserta Pensiun dengan Lancar

Taspen telah menyalurkan pembayaran Program Pensiun kepada 3,1 juta peserta pensiun di seluruh Indonesia. (Foto: dok Taspen)

JAKARTA – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen) berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pensiunan serta menjamin keamanan program pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran pembayaran Program Pensiun yang dilakukan setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja di dinas Pemerintah.

Pada Kuartal III 2024 ini, Taspen telah menyalurkan pembayaran Program Pensiun kepada 3,1 juta peserta pensiun di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan, “Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, Taspen terus berupaya memastikan kesejahteraan bagi peserta, baik yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ASN Aktif, maupun Pensiunan."

"Dengan pengalaman lebih dari 61 tahun, ini merupakan hasil dari upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa Program Pensiun dapat disalurkan secara aman kepada seluruh peserta pensiun di Indonesia,” ujarnya.

Selama masa aktif, ASN memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan manfaat pensiun. Kewajiban tersebut meliputi membayar iuran/premi sebesar 4,75 persen dari penghasilan bulanan masa aktif, yang mencakup gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak.