Berkat Bazaar UMKM BRILiaN, Produk Usaha Ini Semakin Dikenal Luas

JAKARTA - BRI terus memberikan pendampingan dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai inisiatif dilakukan BRI, salah satunya dengan kembali menyelenggarakan “Bazaar UMKM BRILiaN” yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat (15/11/2024).

Terdapat delapan pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRILian, yaitu Klaster Jeruk Manis (Kab.Simalungun, Medan), Produsen Alpukat (Kel. Baran, Jawa Tengah), serta Produsen Kacang Nepo (Desa Nepo, Sulawesi Selatan).

Adapun Klaster Durian Maju Jaya (Desa Tebul Timur, Kab. Pamekasan, Jawa Timur), Klaster Sumber Mangga (Desa Botolinggo, Kab.Bondowoso, Jawa Timur), Produsen Kentang Albaeta (Desa Dieng, Kab. Malang, Jawa Timur), Produk Snack (Rumah BUMN Bandung dan Rumah BUMN Jakarta).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Bazaar UMKM BRILiaN bertujuan mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM, dimana kegiatan bazar menjadi wadah promosi produk-produk usaha, sehingga bisa terkenal ke berbagai wilayah sehingga meningkatkan pendapatan usaha.

Ia menambahkan, kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BRI sejak 2022. Para pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia dapat membawa produk unggulan yang menjadi potensi terbaik dari daerahnya.

Pelaku usaha yang ikut dalam kegiatan ini merupakan pelaku usaha binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku maupun UMKM dari program pemberdayaan Desa BRILiaN dan Rumah BUMN. Program ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis atau usahanya.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa pembiayaan untuk modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan semakin tangguh,” ucap Supari.