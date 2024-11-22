Kenali Perbedaan Antara Pemblokiran dan Lapor Jual Kendaraan!

JAKARTA - Ketika ingin menjual sebuah kendaraan, masih banyak wajib pajak yang belum memahami apa itu perbedaan antara pemblokiran dan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Yang pasti, pemblokiran maupun pelaporan, keduanya masih berhubungan dengan kepemilikan kendaraan, namun memiliki prosedur yang berbeda.

Agar tak salah langkah dan terhindar dari pajak progresif saat menambah kendaraan di kemudian hari. Berikut hal penting yang untuk dipahami terlebih dahulu mengenai perbedaannya.

Apa itu Pemblokiran Kendaraan Bermotor?

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, pemblokiran kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, untuk memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.