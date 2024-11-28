Advertisement
HOME FINANCE

Review Mainan Si Kecil, Cici Melda Sukses Cuan Ratusan Juta di Shopee Live

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:00 WIB
<i>Review</i> Mainan Si Kecil, Cici Melda Sukses Cuan Ratusan Juta di Shopee Live
Cici Melda Berhasil Raih Komisi Ratusan Juta di Shopee. (Foto: dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cici Melda atau yang akrab dipanggil Melda kini telah membuktikan kesuksesannya. Pasalnya, ia berhasil mengubah kehidupan keluarganya 360 derajat berkat kegigihannya memanfaatkan Shopee Live.

Berbekal ilmu perkuliahan di jurusan Kebidanan, Melda sejak awal berfokus untuk mengulas produk dari kategori Ibu & Anak melalui setiap sesi live streamingnya di Shopee Live.

Dedikasi dan komitmen penuh untuk terus mempelajari tren dan memaksimalkan fitur live streaming ini, Melda berhasil meraih komisi ratusan juta rupiah setiap bulannya melalui Shopee Live. Berkat fitur ini pula, Melda juga bisa membuka lapangan pekerjaan dengan membentuk tim yang membantu dirinya.

Cici Melda mengatakan, “Sangat tidak terbayangkan sebelumnya kalau hidup ku bisa berubah bersama Shopee Live. Pandemi kemarin merupakan salah satu titik terendah dalam hidupku, dimana bisnis yang aku miliki harus terpaksa tutup."

"Saat itu, aku jadi banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak. Namun dengan penghasilan keluarga yang ikut berubah, membuat aku merasa harus mencari kesempatan yang dapat membantu keluarga," ujarnya,

Sebagai pengguna setia Shopee, ia ikut terpengaruh peluang Shopee Affiliate dan terinspirasi dari kisah sukses banyak orang yang sudah mencoba sebelumnya.

"Hal ini merupakan langkah terbaik yang aku ambil. Walaupun baru bergabung bersama Shopee Affiliate Program dan Shopee Live setahun lalu, kini aku sudah bisa memiliki penghasilan yang luar biasa,” ucapnya.

Berkat Shopee Live, Melda Temukan Potensi Diri dan Meraih Mimpi

