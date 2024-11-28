Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Tetapkan Pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |15:18 WIB
Pertamina Tetapkan Pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024
Vice President Stakeholder Relations and Management Pertamina bersama Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga dengan para pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

SURABAYA - PT Pertamina (Persero) menetapkan secara resmi pemenang "Pertamuda Seed and Scale 2024" pada Awarding Night, di Surabaya, Rabu (20/11/2024). Pertamina juga menggandeng investor untuk dipertemukan dengan para inovator muda pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024.

Setelah melalui tahapan dan seleksi penilaian yang ketat, Pertamuda Seed and Scale 2024 berhasil menetapkan Top 3 Energy Founder, yaitu SC Battery dari Universitas Sumatera Utara, Algae Power Indonesia dari Institut Pertanian Bogor dan PV-Cloost dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Masing-masing peserta mendapatkan dana pengembangan bisnis senilai Rp35 juta.

Pertamina juga menetapkan Top 3 Early Stage Start-up yaitu Blub dari Institut Teknologi Bandung, PT Meta Seaco Indonesia dari Universitas Gadjah Mada dan Aitoma Hayago dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Masing-masing mendapatkan dana pengembangan bisnis senilai Rp100 juta.

Vice President Stakeholder Relations and Management PT Pertamina Rifky Rakhman Yusuf mengatakan, Pertamuda Seed and Scale 2024 mengusung tema "Energizing Tomorrow's Innovation".

"Tema ini bukan sekadar slogan, tapi manifestasi dan tekad kuat dari inovator-inovator muda, sekaligus membuktikan usia bukan hambatan untuk menciptakan solusi berkelas dunia," tuturnya.

“Generasi muda Indonesia, membuktikan siap mengambil alih estafet kepemimpinan di industri energi yang berkelanjutan. Saya ucapkan selamat kepada 3 peserta terbaik dari dua kategori di Pertamuda Seed and Scale 2024," ujar Rifky.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187346/minyak-O6gD_large.jpg
10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204/pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement