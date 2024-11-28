Pertamina Tetapkan Pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024

Vice President Stakeholder Relations and Management Pertamina bersama Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga dengan para pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024. (Foto: dok Pertamina)

SURABAYA - PT Pertamina (Persero) menetapkan secara resmi pemenang "Pertamuda Seed and Scale 2024" pada Awarding Night, di Surabaya, Rabu (20/11/2024). Pertamina juga menggandeng investor untuk dipertemukan dengan para inovator muda pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024.

Setelah melalui tahapan dan seleksi penilaian yang ketat, Pertamuda Seed and Scale 2024 berhasil menetapkan Top 3 Energy Founder, yaitu SC Battery dari Universitas Sumatera Utara, Algae Power Indonesia dari Institut Pertanian Bogor dan PV-Cloost dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Masing-masing peserta mendapatkan dana pengembangan bisnis senilai Rp35 juta.

Pertamina juga menetapkan Top 3 Early Stage Start-up yaitu Blub dari Institut Teknologi Bandung, PT Meta Seaco Indonesia dari Universitas Gadjah Mada dan Aitoma Hayago dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Masing-masing mendapatkan dana pengembangan bisnis senilai Rp100 juta.

Vice President Stakeholder Relations and Management PT Pertamina Rifky Rakhman Yusuf mengatakan, Pertamuda Seed and Scale 2024 mengusung tema "Energizing Tomorrow's Innovation".

"Tema ini bukan sekadar slogan, tapi manifestasi dan tekad kuat dari inovator-inovator muda, sekaligus membuktikan usia bukan hambatan untuk menciptakan solusi berkelas dunia," tuturnya.

“Generasi muda Indonesia, membuktikan siap mengambil alih estafet kepemimpinan di industri energi yang berkelanjutan. Saya ucapkan selamat kepada 3 peserta terbaik dari dua kategori di Pertamuda Seed and Scale 2024," ujar Rifky.