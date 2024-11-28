Advertisement
HOME FINANCE

Hasil Uji Lab Lemigas: Kualitas Pertamax Penuhi Spesifikasi Ditjen Migas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |16:00 WIB
Hasil Uji Lab Lemigas: Kualitas Pertamax Penuhi Spesifikasi Ditjen Migas
Pengambilan sampel BBM untuk uji kualitas Pertamax. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Lemigas telah selesai melakukan uji lab sampel-sampel Pertamax dari SPBU di Cibinong dan beberapa wilayah lainnya. Hasilnya dinyatakan bahwa kualitas Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.

"Hasil uji lab dari Lemigas menyatakan bahwa produk Pertamax on spec sesuai ketentuan Ditjen Migas. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Adapun terkait kendaraan-kendaraan yang dilaporkan mengalami kendala mesin, Heppy menyatakan bahwa pihaknya terus memonitor kondisi tersebut dan masih melanjutkan kajian bersama LAPI ITB.

"Kami masih melakukan kajian mengingat kendala mesin hanya terjadi di merek dan jenis kendaraan tertentu serta di lokasi-lokasi tertentu, jadi kami perlu mempelajari detail penyebab gangguan pada mesin-mesin kendaraan di lokasi-lokasi tersebut," ujar Heppy.

Lebih lanjut ia menyampaikan pihaknya segera mengatasi kejadian ini, begitu mendapatkan informasi dari konsumen, Pertamina Patra Niaga langsung bergerak cepat mengambil sampel di SPBU asal pengisian kendaraan.

Halaman:
1 2
