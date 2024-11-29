Advertisement
HOME FINANCE

Wujudkan Kenyamanan Nasabah, Prudential Hadirkan Edukasi Keamanan Siber pada Risk Awareness Series 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:03 WIB
Wujudkan Kenyamanan Nasabah, Prudential Hadirkan Edukasi Keamanan Siber pada Risk Awareness Series 2024
Jajaran BOD Prudential bersama Komisaris Independen, Perwakilan BSSN RI, dan Praktisi Keamanan Siber. (Foto: Dok Prudential)
A
A
A

Okezone -Prudential Indonesia kembali menyelenggarakan program ‘Risk Awareness Series 2024’ di Jakarta. Program ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk terus memastikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam mencegah terjadinya fraud dari risiko serangan siber.

Mengangkat topik Cyber Risk: Safeguarding Company Agints Cyber Attack, Prudential Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko siber dan bagaimana langkah dalam menghadapi insiden siber yang dapat mendorong terjadinya fraud.

Prudential Indonesia senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan tenaga pemasar, untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan risiko siber dan meningkatkan layanan untuk mewujudkan pelindungan nasabah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat akan industri asuransi di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
