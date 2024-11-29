Advertisement
HOME FINANCE

BRI Virtual Credit Card di BRImo, Bikin Belanja Makin Mudah dan Cashflow Aman

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:46 WIB
BRI Virtual Credit Card di BRImo, Bikin Belanja Makin Mudah dan <i>Cashflow</i> Aman
BRI Virtual Credit Card bikin belanja makin mudah dan tak bikin tabungan menipis. (Dok. BRI).
A
A
A

Di era digital, transaksi keuangan semakin mudah diakses dan dapat dilakukan kapan saja melalui smartphone. Beragam metode pembayaran pun tersedia, mulai dari virtual account, hingga scan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Ada pula kartu kredit virtual atau tanpa fisik. Berbeda dengan paylater, kartu kredit virtual memiliki fasilitas selayaknya kartu kredit fisik, seperti nomor kartu, masa berlaku, dan card verification value (CVV). Fasilitas ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja di online merchant. 

Selain itu, kartu kredit virtual juga bisa dijadikan sumber dana di aplikasi mobile banking untuk transaksi QRIS. Transaksi pun jadi makin cepat, praktis, dan tetap bikin cashflow terkendali.

Kartu Kredit Virtual BRI, contohnya, bisa digunakan di BRImo sebagai sumber dana saat bertransaksi dengan QRIS. Pengguna juga bisa memanfaatkan fasilitas yang biasa ada di Kartu Kredit BRI versi fisik.

Cara mengajukan Kartu Kredit Virtual di BRImo

Tidak hanya mudah dalam bertransaksi, pengajuannya pun simpel. Pengguna bisa mengajukan kartu kredit ini melalui BRImo. Berikut adalah langkah-langkahnya:

