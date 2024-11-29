Advertisement
HOME FINANCE

Rayakan HUT ke-129, Promo BRIguna Berikan Diskon Biaya Provisi 50%

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:54 WIB
Rayakan HUT ke-129, Promo BRIguna Berikan Diskon Biaya Provisi 50%
Promo BRIguna Berikan Diskon Biaya Provisi 50%. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-129 yang jatuh pada 16 Desember 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempersembahkan program spesial pinjaman BRIguna, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial dengan lebih mudah.

Program ini menawarkan gimmick menarik berupa suku bunga kompetitif dan kemudahan proses pengajuan, khususnya kepada nasabah yang menggunakan rekening payroll di BRI.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRIguna hadir sebagai solusi finansial yang fleksibel dan mudah diakses.

“Produk BRIguna dirancang sebagai solusi untuk nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, renovasi rumah, hingga modal usaha," ujarnya.

Pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik dengan proses yang sederhana dan transparan, melalui fitur BRIguna secara digital yang dapat diakses pada aplikasi BRImo.

Telusuri berita finance lainnya
