Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ada Insentif 0% untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Buat Warga Jakarta!

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:22 WIB
Ada Insentif 0% untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Buat Warga Jakarta!
Insentif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. (Foto: dok Bapenda Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Warga Jakarta sangat antusias untuk mendaftar kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, saat pemberian insentif pengenaan 0% (nol persen) pada 2023 lalu. Pemberian insentif berdampak positif terhadap pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. 

Mengingat tingginya animo masyarakat, maka insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya perlu kembali diberikan kepada masyarakat.

“Pada tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya,” tutur Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny. 

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar nol persen Untuk BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, penyerahan kedua dan seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, kendaraan tersebut telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/11/3085586/bbnkb_kedua_dan_seterusnya-oqNS_large.jpg
Tanpa Ribet, Begini Cara Balik Nama Kendaraan Kedua dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/11/3075141/bbnkb-zTya_large.jpg
Anda Warga Jakarta? Kenal Lebih Dalam dengan BBNKB yang Berlaku di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188326//bobby_rakor_bersama_bmkg-HBWz_large.jpg
Gubernur Sumut Telah Instruksikan Kesiapsiagaan Bencana sejak September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement