HOME FINANCE

Gampang Banget! Buka Blokir Akun BRImo Bisa Lewat HP Saja!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |10:45 WIB
Gampang Banget! Buka Blokir Akun BRImo Bisa Lewat HP Saja!
Cara mudah membuka blokir akun BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Layanan mobile banking (m-banking) milik BRI, BRImo, terus berupaya mempermudah para nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

Mulai dari untuk memenuhi kebutuhan pembelian tiket transportasi, belanja harian, bayar tagihan bulanan, kebutuhan bertransaksi bahkan hingga kebutuhan transaksi di Luar negeri semuanya dapat terakomodir menggunakan BRImo.

Dengan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan, untuk mengakses transaksi perbankan BRImo juga dilengkapi dengan login biometric berupa face recognition dan fingerprint. Hal ini tentu dapat mempercepat proses bertransaksi nasabah.

Tapi tak jarang juga ada beberapa nasabah yang masih menggunakan username dan password sebagai salah satu akses masuk ke dalam BRImo. Tak jarang juga ditemukan banyaknya user yang melupakan username dan password, sehingga saat memasukkan berulang kali akun BRImo jadi terblokir.

Mengalami kejadian itu tentu kerap kali membuat keringat dingin dan menjadi kekhawatiran nasabah saat ingin melakukan transakasi. Tapi dengan BRImo semua bisa teratasi dengan mudah.

Nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk membuka blokir akun BRImonya, cukup dengan melalui ponsel kapan pun dan dimana pun Anda terjebak dalam situasi ini tidak perlu panik lagi.

Keamanan privasi juga terus diupayakan karena BRI selalu mengedepankan perlindungan data nasabah. Seperti yang dikatakan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha bahwa BRI berkomitmen untuk selalu memastikan perlindungan nasabah di era digital saat ini.

“Digitalisasi memang membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data. BRI, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, sangat menyadari pentingnya menjaga keamanan data nasabah,” ujar Arga dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

