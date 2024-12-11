Inflasi Terkendali, Ketua DPRD Rusdi Alam Apresiasi Pemkot Tangerang

TANGERANG - Memasuki akhir tahun 2024, indeks inflasi di Kota Tangerang relatif terkendali. Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengapresiasi kinerja Pemkot Tangerang.



Rusdi menuturkan, DPRD Kota Tangerang juga berkomitmen meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, sampai masyarakat melalui kerja legislatif dalam rangka mengendalikan stabilitas ekonomi dapat berjalan optimal, seperti mengawal realisasi program pengendalian stok bahan pangan, pengendalian distribusi bahan pangan, sampai monitoring harga bahan pangan di Kota Tangerang.



“Kami sejauh ini terus mengawal program-program pengendalian ekonomi berjalan sesuai dengan target bersama, khususnya program-program yang menjadi stimulus peningkatan kemajuan para pelaku usaha di Kota Tangerang,” ujarnya.



Ia melanjutkan, pencapaian stabilitas ekonomi lewat penurunan angka indeks inflasi juga sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama. Terkini, Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Tangerang mencatat penurunan angka indeks inflasi mencapai 2,7 persen dengan catatan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



“Kami mengapresiasi pencapaian pengendalian inflasi bisa sesuai target, karena ini sangat penting untuk membantu stabilitas harga yang dirasakan masyarakat khususnya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari,” katanya.



Selain itu, pencapaian stabilitas ekonomi diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat terutama menjelang periodisasi akhir tahun (Natal dan Tahun Baru) di Kota Tangerang. “Kami juga berharap, pencapaian kemajuan ekonomi ini dapat terus tumbuh terutama untuk menyejahterakan masyarakat secara umum,” ucapnya.ADV

(Agustina Wulandari )