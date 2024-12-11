Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Inflasi Terkendali, Ketua DPRD Rusdi Alam Apresiasi Pemkot Tangerang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:07 WIB
Inflasi Terkendali, Ketua DPRD Rusdi Alam Apresiasi Pemkot Tangerang
Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)
A
A
A

TANGERANG - Memasuki akhir tahun 2024, indeks inflasi di Kota Tangerang relatif terkendali. Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengapresiasi kinerja Pemkot Tangerang.

Rusdi menuturkan, DPRD Kota Tangerang juga berkomitmen meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, sampai masyarakat melalui kerja legislatif dalam rangka mengendalikan stabilitas ekonomi dapat berjalan optimal, seperti mengawal realisasi program pengendalian stok bahan pangan, pengendalian distribusi bahan pangan, sampai monitoring harga bahan pangan di Kota Tangerang.

“Kami sejauh ini terus mengawal program-program pengendalian ekonomi berjalan sesuai dengan target bersama, khususnya program-program yang menjadi stimulus peningkatan kemajuan para pelaku usaha di Kota Tangerang,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pencapaian stabilitas ekonomi lewat penurunan angka indeks inflasi juga sesuai dengan target yang telah ditentukan bersama. Terkini, Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Tangerang mencatat penurunan angka indeks inflasi mencapai 2,7 persen dengan catatan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mengapresiasi pencapaian pengendalian inflasi bisa sesuai target, karena ini sangat penting untuk membantu stabilitas harga yang dirasakan masyarakat khususnya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Selain itu, pencapaian stabilitas ekonomi diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat terutama menjelang periodisasi akhir tahun (Natal dan Tahun Baru) di Kota Tangerang. “Kami juga berharap, pencapaian kemajuan ekonomi ini dapat terus tumbuh terutama untuk menyejahterakan masyarakat secara umum,” ucapnya.ADV

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement