Bank Emas Pegadaian Salurkan PMK Emas untuk PT Lotus Lingga Pratama

JAKARTA - Resmi menjadi Bank Emas pertama di Indonesia, PT Pegadaian perkuat layanan Bank Emas melalui produk Pinjaman Modal Kerja (PMK) Emas kepada PT Lotus Lingga Pratama. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama di The Gade Tower Jakarta, Senin (10/03).

Hadir pada kesempatan tersebut Direktur PT Lotus Lingga Pratama ⁠Ivan Wibawa Lingga, Direktur Utama PT Elang Mulia Abadi Sempurna (Lotus Archi) Rudy Suhendra, Chief Marketing Officer PT Elang Mulia Abadi Sempurna Vincent Nathaniel, serta Ketua APEPI Jeffrey Thumewa, dan Sekjen APEPI ⁠⁠Iskandar Husin.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan apresiasi kepada PT Lotus Lingga Pratama yang telah menjadi nasabah pertama layanan Pinjaman Modal Kerja (PMK) Emas PT Pegadaian. Damar berharap PMK Emas sebagai salah satu layanan dari Bank Emas Pegadaian dapat memperkuat ekosistem industri emas nasional.

“Kami ucapkan terima kasih kepada PT Lotus Lingga Pratama yang telah menjadi nasabah pertama Pinjaman Emas melalui produk PMK Emas. Kami harap ini dapat menjadi langkah awal bagi Pegadaian dan Lotus untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional,” ujar Damar.

PMK Emas merupakan salah satu dari empat layanan Bank Emas andalan PT Pegadaian, dimana memungkinkan calon debitur mendapatkan pinjaman modal kerja dalam bentuk emas 24 karat berstandar minimal SNI, sehingga dapat menjadi pemenuhan bahan baku emas untuk kebutuhan produksi.

“PMK Emas adalah salah satu layanan dari Bank Emas Pegadaian. Selain PMK ada Deposito Emas, Perdagangan Emas, dan Titipan Emas Korporasi. Dengan adanya Bank Emas diharapkan dapat mengubah pola investasi masyarakat yang tadinya menyimpan emas di bawah bantal, kini bisa dialihkan untuk disimpan di Pegadaian. Sehingga, Emas juga bisa turut membantu peningkatan ekonomi Indonesia,” tutur Damar.

Sementara itu, Ivan Lingga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PT Pegadaian yang telah memfasilitasi PT Lotus Lingga Pratama untuk mendapatkan pasokan emas 24 karat sebagai tambahan modal kerja dalam produksi manufaktur emasnya.