Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Didukung BRI, UMKM Asal Sidoarjo Tembus Pasar Ekspor dan Raih Omzet Ratusan Juta

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |13:59 WIB
Didukung BRI, UMKM Asal Sidoarjo Tembus Pasar Ekspor dan Raih Omzet Ratusan Juta
UMKM parfum asal Sidoarjo tembus panggung internasional berkat dukungan pemberdayaan BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan UMKM menembus pasar global bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan dukungan yang tepat, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

PT Andara Cantika Indonesia misalnya, produsen parfum asal Sidoarjo, Jawa Timur menjadi contoh nyata bagaimana bisnis wewangian lokal dapat menembus panggung internasional berkat dukungan pemberdayaan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

Melalui partisipasinya dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, produsen parfum yang telah berhasil memperluas jangkauan produknya hingga ke Korea Selatan dan Amerika Serikat, kini tengah bersiap merambah pasar Nigeria.

Seperti diketahui, gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menjadi salah satu wujud komitmen BRI dalam mendorong lebih banyak UMKM binaan BRI untuk go international.

Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut, sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai 90,6 juta Dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176443//huawei_pura_80-VERG_large.jpg
HUAWEI Pura 80 Varian Basic Level Pro Bawa Kamera True-to-Life dengan Desain Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176406//honda_scoopy_kuromi-R5yD_large.jpeg
Makin Unik, Honda Scoopy Kuromi Limited Edition Bikin Anak Muda Auto Naksir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/1/3176524//pemprov_jatim_hari_jadi-NUz1_large.jpg
Delapan Dekade Jatim, Khofifah: Bukti Ketangguhan, Sinergi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/11/3176264//ilustrasi_pbb_p2-yqzb_large.jpg
Aturan Baru: PBB-P2 di Jakarta Bisa Dikurangi Hingga 100% untuk Objek Tertentu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement