Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas Research Corner Sore Ini, Baca Market Pakai Moving Average

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |13:02 WIB
JAKARTA – Kemampuan membaca indikator sangat penting bagi seorang investor untuk mendapatkan sinyal yang tepat dalam mengambil keputusan masuk atau keluar pasar serta memahami kondisi pasar terkini. Indikator Moving Average (MA) adalah sebuah indikator analisis teknikal berupa garis yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata harga selama periode waktu tertentu yang dipilih oleh investor. 

Moving Average digunakan untuk melihat momentum pergerakan harga saham sekaligus memastikan tren yang ada dan  menentukan area support dan resistance dari saham tersebut. Lantas bagaimana cara membaca market dan menganalisis menggunakan indikator Moving Average?

Jangan lewatkan Instagram Live Research Corner "Baca Market Pakai Moving Average” pada Kamis (9/10/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Research Retail MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

(Feby Novalius)

