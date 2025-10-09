Saksikan Instagram Live MNC Sekuritas Research Corner Sore Ini, Baca Market Pakai Moving Average

JAKARTA – Kemampuan membaca indikator sangat penting bagi seorang investor untuk mendapatkan sinyal yang tepat dalam mengambil keputusan masuk atau keluar pasar serta memahami kondisi pasar terkini. Indikator Moving Average (MA) adalah sebuah indikator analisis teknikal berupa garis yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata harga selama periode waktu tertentu yang dipilih oleh investor.

Moving Average digunakan untuk melihat momentum pergerakan harga saham sekaligus memastikan tren yang ada dan menentukan area support dan resistance dari saham tersebut. Lantas bagaimana cara membaca market dan menganalisis menggunakan indikator Moving Average?

Jangan lewatkan Instagram Live Research Corner "Baca Market Pakai Moving Average” pada Kamis (9/10/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Research Retail MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

(Feby Novalius)