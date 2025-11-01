Advertisement
HOME FINANCE

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |18:06 WIB
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
Tugu Insurance raih laba Rp594,82 miliar hingga kuartal III 2025. (Foto: dok TUGU)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) kembali mencatatkan kinerja solid secara konsolidasian hingga akhir September 2025 di tengah transisi penuh penerapan PSAK 117 dan dinamika pasar keuangan.  

Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp594,82 miliar. Capaian ini menegaskan kemampuan Tugu Insurance menjaga profitabilitas secara berkelanjutan di tengah perubahan lanskap industri asuransi yang  semakin kompleks. 

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, Pendapatan Jasa Asuransi tercatat Rp5,98 triliun dengan Hasil Jasa Asuransi sebesar Rp682,63 miliar. Kinerja ini didukung oleh optimalisasi portofolio pada lini asuransi fire & property, offshore, dan aviation yang tetap menjadi  kontributor utama.  

Pada saat yang sama, hasil investasi meningkat 21 persen secara tahunan menjadi Rp509,05 miliar,  mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio keuangan secara prudent di tengah volatilitas pasar.

Pendapatan usaha lainnya tercatat Rp390,94 miliar, dikontribusikan oleh pertumbuhan berkelanjutan dari anak-anak usaha Tugu Insurance yang  terus memperkuat diversifikasi pendapatan TUGU Group. 

Implementasi penuh PSAK 117 pada tahun ini mendorong peningkatan transparansi dan kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar internasional. Total aset Perseroan mencapai  Rp32,12 triliun, naik 19,7 persen dibanding akhir Desember 2024 sebesar Rp26,83 triliun.  

Ekuitas juga meningkat menjadi Rp10,93 triliun, menegaskan struktur permodalan yang kuat  dan sehat. Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan aset kontrak asuransi dan reasuransi serta  hasil investasi yang solid sepanjang tahun berjalan. 

Halaman:
1 2
