Catat Laba Bersih Rp1,18 Triliun, Avian Brands Bagikan Dividen Interim Rp600 Miliar

PT Avia Avian Tbk umumkan pembagian dividen interim sebesar Rp11 per saham untuk tahun buku 2025. (Foto: dok Avian Brands).

SURABAYA – PT Avia Avian Tbk (“Avian Brands”), pemimpin pasar cat dekoratif di Indonesia, pada hari ini, Senin (3/11/2025) mengumumkan pembagian dividen interim sebesar Rp11 per saham untuk tahun buku 2025, dengan total nilai sekitar Rp600 miliar.

Pembagian dividen interim ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada para pemegang saham, sejalan dengan kinerja keuangan Perseroan yang tetap tangguh meskipun dihadapkan dengan tantangan pasar.

Sebagai informasi, sampai dengan sembilan bulan pertama 2025, Avian Brands mencatat total penjualan sebesar Rp5,9 triliun, meningkat 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, Perseroan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp1,18 triliun, mewakili marjin laba bersih sebesar 20 persen.

Kepala Hubungan Investor Avian Brands, Andreas Hadikrisno mengatakan keputusan distribusi dividen tentunya telah mempertimbangkan anggaran kebutuhan modal kerja, anggaran untuk program share buyback, anggaran belanja modal (rutin maupun ekspansi), serta kebutuhan pengembangan usaha dan hal terkait lainnya.

“Avian Brands memiliki fundamental keuangan yang kokoh dengan struktur permodalan yang sehat serta tingkat profitabilitas yang terjaga. Untuk diketahui, rasio return on asset (ROA) Perseroan pada 2024 mencapai 15,0 persen dan rasio return on equity (ROE) Perseroan di periode yang sama tercatat sebesar 17,3 persen,” katanya.

Selama empat tahun terakhir, Avian Brands telah membagikan dividen di atas 80 persen dari laba bersih tahunan. Pembagian dividen interim ini sekaligus menegaskan komitmen Avian Brands untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, seiring upaya Perseroan menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dengan fondasi bisnis yang kuat, Avian Brands optimistis dapat terus bertumbuh dalam jangka panjang dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar.