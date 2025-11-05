SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia

JAKARTA – SPayLater, layanan pembiayaan digital yang menyediakan solusi keuangan inovatif dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, hari ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

Melalui berbagai opsi pembayaran cicilan, inisiatif literasi keuangan, dan promosi menarik, SPayLater terus memberdayakan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan berpartisipasi dengan lebih percaya diri dalam ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang.

Dengan program cicilan fleksibel 0% hingga 12 bulan dan promosi yang memberikan nilai tambah di berbagai transaksi online, offline, dan QRIS, SPayLater dirancang untuk membantu pengguna mengelola kebutuhan finansial mereka dengan lebih percaya diri dan terkontrol.

Komitmen ini ditegaskan dalam acara Media Gathering: Mendorong Inklusi Keuangan Digital di Indonesia bersama SPayLater, yang diadakan di Jakarta Selatan pada Kamis (30/10).

Acara tersebut menampilkan Anggie Setia Ariningsih, Direktur SPayLater Indonesia, figur publik ternama dan penyanyi, Lyodra, yang juga menjadi wajah kampanye SPayLater, serta Jonathan Febrian, CMO Zalmore, sebagai salah satu Seller yang menggunakan SPayLater.