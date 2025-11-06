Advertisement
HOME FINANCE

Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |12:20 WIB
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
Ilustrasi alat berat. (Foto: dok Pexels/Anamul Rezwan)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah pesatnya pembangunan di ibu kota, alat berat seperti ekskavator, buldoser, dan forklift menjadi pemandangan umum di berbagai proyek. Namun di balik dentuman mesin dan debu konstruksi, ada kontribusi finansial penting yang kerap luput dari perhatian publik, yakni Pajak Alat Berat (PAB). 

Apa Itu Pajak Alat Berat?

Pajak Alat Berat (PAB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi, industri, pertambangan, dan sektor lainnya. Tidak seperti kendaraan bermotor, alat berat tidak digunakan di jalan umum, sehingga memiliki pengaturan pajak tersendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, keberadaan pajak ini berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Pajak ini menjadi salah satu instrumen strategis yang memperkuat pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan Jakarta,” ujarnya.

Manfaat Pajak Alat Berat

Penerapan PAB membawa manfaat strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan keadilan ekonomi antar sektor.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik dan lingkungan hidup.

Halaman:
1 2 3
