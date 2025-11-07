Advertisement
HOME FINANCE

Presiden Prabowo: Kepercayaan dan Penegakan Hukum Kunci Keberhasilan Investasi 

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |09:00 WIB
Presiden Prabowo: Kepercayaan dan Penegakan Hukum Kunci Keberhasilan Investasi 
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menciptakan iklim investasi bersih dan transparan. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Dalam sambutannya pada Kamis (6/11/2025), Presiden menegaskan pentingnya menjaga integritas pemerintahan dan menciptakan iklim investasi yang bersih, transparan, serta berkeadilan.

“Saya terima kasih, dan saya terima kasih pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pembangunan nasional yang besar hanya dapat diwujudkan dengan kepercayaan yang didapat baik dari masyarakat maupun dunia internasional. Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin, asetnya 100 miliar Dolar AS dan mereka investasi di kita 65 triliun. Prestasi hari ini peresmian LCI, terima kasih. Saya bangga," katanya. 

Halaman:
1 2
