Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Menteri PKP Apresiasi Kolaborasi PNM dan SMF lewat Renovasi Ruang Pintar

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |08:00 WIB
Menteri PKP Apresiasi Kolaborasi PNM dan SMF lewat Renovasi Ruang Pintar
PNM berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan renovasi terhadap Ruang Pintar PNM di Dawuhan, Banyumas. (Foto: dok PNM)
A
A
A

BANYUMAS - PNM berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan renovasi terhadap Ruang Pintar PNM di Dawuhan, Banyumas. Kini, fasilitas tersenit semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan renovasi yang dilakukan oleh SMF, ruang ini kini menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya menyediakan literasi dan pembelajaran digital, tetapi juga mendorong pengembangan karakter anak-anak nasabah PNM Mekaar.

Sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bapak Maruarar Sirait, melakukan peresmian dan peninjauan kembali Ruang Pintar Dawuhan yang telah selesai direvitalisasi.

Kunjungan ini menjadi penguatan atas pentingnya optimalisasi ruang lokal dan pemanfaatan aset setempat agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah permukiman.

Fasilitas ini telah menjadi tempat yang aman dan interaktif, digunakan oleh sekitar 30 anak untuk belajar dan tumbuh. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi kolaborasi ini dan menekankan pentingnya ruang seperti ini untuk mendukung pertumbuhan generasi masa depan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182532//ilustrasi_kendaraan_bermotor-f4tV_large.jpg
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kembali Hadir, Berlaku Mulai 10 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement