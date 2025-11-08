Menteri PKP Apresiasi Kolaborasi Ruang Pintar PNM dan SMF lewat Kolaborasi Ruang Pintar

PNM berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan renovasi terhadap Ruang Pintar PNM di Dawuhan, Banyumas. (Foto: dok PNM)

BANYUMAS - PNM berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan renovasi terhadap Ruang Pintar PNM di Dawuhan, Banyumas. Kini, fasilitas tersenit semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan renovasi yang dilakukan oleh SMF, ruang ini kini menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya menyediakan literasi dan pembelajaran digital, tetapi juga mendorong pengembangan karakter anak-anak nasabah PNM Mekaar.

Sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bapak Maruarar Sirait, melakukan peresmian dan peninjauan kembali Ruang Pintar Dawuhan yang telah selesai direvitalisasi.

Kunjungan ini menjadi penguatan atas pentingnya optimalisasi ruang lokal dan pemanfaatan aset setempat agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah permukiman.

Fasilitas ini telah menjadi tempat yang aman dan interaktif, digunakan oleh sekitar 30 anak untuk belajar dan tumbuh. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi kolaborasi ini dan menekankan pentingnya ruang seperti ini untuk mendukung pertumbuhan generasi masa depan.